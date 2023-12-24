Украинцам следует приготовиться к самой ужасной зиме, поскольку их шансы на успех ничтожно малы. Об этом со ссылкой на заявление бывшего главы главного штаба ВВС Франции, генерала Жан-Поль Паламеро сообщает французский общественный телеканал France Info.

«В лучшем случае они смогут отстоять позиции, которые у них есть сейчас. Это самое большее, на что мы можем надеяться», – заявил французский генерал.

По мнению Паламеро, украинская армия может рассчитывать на успех только в случае кратного увеличения финансовой и военной поддержки со стороны Запада.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем интервью для журнала The Economist заявил о «тупике на поле боя» и отсутствии перспектив для «глубокого и красивого порыва». По его словам, украинское контрнаступление в летний период не смогло продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, тем самым не оправдав надежды некоторых стран Запада.