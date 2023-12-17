Во время визита президента Украины Владимира Зеленского на одну из военных баз НАТО произошел неприятный инцидент между украинским бойцом и генералом Вооруженных сил США. Соответствующие видеоролик был опубликован в Телеграм-канале ведущей телепрограммы «60 минут» Ольги Скабеевой.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинский президент Владимир Зеленский и американский генерал-лейтенант Антонио Агуто идут вдоль строя военнослужащих ВС Украины. Проходя мимо одного из украинских бойцов, генерал Вооруженных сил США решил поприветствовать его выставленным вперед кулаком. Второй военнослужащий ВСУ проигнорировал жест американского генерала и получил от него удар кулаком в грудь.

В комментарии к данному видео российская телеведущая Ольга Скабеева написала, что над боевым слаживанием украинским и американским военнослужащим предстоит еще немало поработать, чтобы добиться взаимопонимания.