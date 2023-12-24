Руководство Украины и командование ВСУ понятия пока не имеют, как проводить массовую мобилизацию населения. Такое заявление сделал генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко.

Он пояснил, что Генштаб требует мобилизовать 400-500 тысяч украинцев. Однако добровольцы на Украине уже закончились, а остальные военнообязанные мужчины предпринимают все возможные меры, чтобы не попасть под призыв.

«Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ, закончились… Сказать точно, когда это будет и как качественно, сложно сказать…, как это осуществить физически, понимания нет», – цитирует Марченко РИА Новости.

Генерал выступает в поддержку идеи Минобороны вернуть из-за рубежа тех военнообязанных мужчин, которые выехали из страны. По его словам, множество украинцев скрываются за границей и если затыкать дырки на фронте, то именно за их счет, а не мобилизацией женщин.