Эксперт по вооружениям, который в Сети пишет под именем Капрал Гашеткин, рассказал о ситуации с украинскими средствами ПВО.

Он отметил, что сейчас у Киева имеется 564 ЗРК, однако боеприпасов к ним катастрофически мало. При этом найти советские зенитные ракеты уже практически невозможно. Боезаряды к NASAMS или Patriot есть у Запада, но их стоимость запредельно высока, передает News.ru.

В телеграм-канале военкора Александра Коца Гашеткин также отметил, что в 564 ЗРК входят не только упомянутые выше системы, но и устаревшие MIM-23 HAWK и немецкие «Гепарды». В некоторых сферах они достаточно эффективны, но и на них найти боекомплект крайне проблематично.

Ранее об украинской ПВО высказался и военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что Patriot и IRIS-T способны демонстрировать эффективность лишь в ближней зоне. При этом достаточно перегрузить их группой ложных целей или роем беспилотников, чтобы ЗРК перестали нормально справляться со своими функциями.