Некоторые модели современных автомобилей даже при своевременном техническом обслуживании не всегда дотягивают до завершения гарантийного срока без серьезных поломок. Эксперты американского протала iSeeCars, проанализировав 750 тысяч отзывов, определили 5 самых надежных японских кроссовера, которые не подведут своих владельцев даже спустя 15 лет эксплуатации.

Первое место рейтинга занял кроссовер Toyota Highlander. Надежность кроссовера подтверждается тем фактом, что каждый пятый владелец не спешит продавать свой автомобиль даже спустя 15 лет ежедневной эксплуатации.

На втором месте расположилась модель Honda Pilot. 15% первых владельцев данного внедорожника остаются верны ему даже спустя 15 лет эксплуатации машины. Третье место досталось японскому кроссоверу Honda CR-V с показателем в 12,4% первых владельцев, которые продолжают эксплуатировать авто.

Subaru Forester расположился на четвертом месте рейтинга с показателем в 12% владельцев, которые не спешат продавать свои автомобили. Замыкает пятерку самых надежных японских кроссовера модель Acura MDX с показателем в 11%.