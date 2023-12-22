В ходе летнего контрнаступления ВС Украины ставили перед собой задачу по выходу к Азовскому морю с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако в Киеве не смогли трезво оценить ни возможности собственной армии, ни данные западной разведки. Об этом в беседе с порталом News.ru рассказал полковник в отставке и военный эксперт Михаил Тимошенко.

«Даже в элементарном военном учебнике написано, что форсирование рек, таких как Днепр, осуществляется при подавляющем превосходстве воздушной составляющей, при соответствующем превосходстве в наземных силах и средствах и так далее. Было ли у них такое превосходство? Нет. Тогда о чем здесь говорить?», – заявил эксперт.

По его словам, украинская армия действительно могла совершить прорыв к Азовскому морю. Однако главным фактором успешного наступления является превосходство в воздухе, которое Киев достичь не в состоянии. При этом командование ВСУ и политическое руководство Украины располагало разведданными Запада об оборонительных рубежах российских сил на данном направлении.