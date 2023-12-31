Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прокомментировал ситуацию с изъятием у граждан Украины паспортов. О подобных инцидентах ранее рассказало издание New York Times.

Джонсон отметил, что на границе Украины сейчас огромное столпотворение, мужчины призывного возраста пытаются спастись бегством как «крысы на Титанике». Однако чтобы выехать из страны, нужно показать паспорт пограничникам. Без него украинцев никто не выпустит. Именно поэтому силовики изымают документы, подтверждающие личность.

«Украинские законодатели признают, что конец близок. Это похоже на сцену из фильма “Титаник”, где пассажиры бегут в одну сторону, а крысы — в противоположную», – цитирует Джонсона РИА Новости.

Аналитик также заявил, что Киев из-за проблем с мобилизацией хватает на улице всех подряд, причем очень часто в армию попадают люди в возрасте 58-60 лет. «Это столько же, сколько и мне», сообщил эксперт, отметив, что престарелые украинцы вряд ли находятся в хорошей форме для участия в боях.