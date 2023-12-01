Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан физическим лицом, осуществляющим функции иностранного агента в РФ) ведет себя как нездоровый психически человек. Так прокомментировал исполнитель Алексей Поддубный (творческий псевдоним Джанго) запрет сбежавшего из страны музыканта скачивать его альбом в России и Белоруссии.

Он отметил, что сам не слушает Макаревича и не делал этого ранее, занимаясь более серьезной музыкой. Однако запрет на скачивание новых композиций для россиян – это симптом какого-то психического заболевания лидера «Машины времени».

Джанго также считает, что заявления Макаревича и его позиция демонстрируют ненависть к России и россиянам.

Ранее исполнитель Юрий Лоза прокомментировал высказывание Макаревича о «россиянах-идиотах» и отметил, что даже самые верные поклонники «Машины времени» вряд ли после такого пойдут на концерты группы.