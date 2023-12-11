Командование ВСУ должно свернуть операцию по форсированию Днепра, так как попытки бойцов перебраться на левый берег в Херсонской области на неподходящих для этого плавсредствах заканчиваются серьезными потерями, пишет обозреватель одесского издания «Думская» Николай Ларин.

Он пояснил, что целью командования является только форсирование Днепра, так как прорваться дальше не представляется возможным. Даже если кому-то из бойцов удается уцелеть и выбраться на берег, они уничтожаются российской артиллерией, авиацией и другом вооружением.

«Командованию Сил обороны необходимо немедленно прекратить эту операцию… Продолжающиеся попытки высадить морпехов на левый берег – во всеобщем смысле слова – находятся за пределами добра и зла», – сообщил журналист.

Он также считает преступными действия командования, отправляющего военнослужащих на верную смерть.