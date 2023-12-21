Российские дроны в ночь на 21 декабря нанесли удары по военным аэродромам в Староконстантинове и Миргороде Хмельницкой и Полтавской областей. “Военное обозрение” отмечает, что по первому из объектов удары наносятся восьмую ночь подряд.

Все дело в том, что на аэродроме в Староконстантинове базируется 7-я бригада тактической авиации украинских ВВС, которая использует фронтовые бомбардировщики Су-24 с британскими и французскими ракетами Storm Shadow и SCALP.

В Миргороде задействуются в основном штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29.

Удары по аэродромам наносились дронами-камикадзе “Герань”, жители Хмельницкой и Полтавской областей подтвердили информацию о сильных взрывах. Кроме того, военный корреспондент Юрий Котенок ранее рассказал, что в Миргороде украинская зенитная ракета поразила жилой дом.