В ночь на 21 декабря в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины гремели взрывы. ВС РФ провели атаку с применением дронов-камикадзе «Герань-2» и в очередной раз продемонстрировали неэффективность украинской ПВО, рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил, что о взрывах сообщили жители Белой Церкви, что под Киевом. Также воздушная тревога работала по всему региону.

В Полтавской области украинские войска противовоздушной обороны пытались сбить обнаруженный в небе дрон. Но поразили один из жилых домов в Миргороде зенитной ракетой.

В хмельницком регионе целью дронов вновь стал военный аэродром ВСУ в Староконстантинове.

Также, напомним, минувшей ночью сообщалось о взрывах в Сумской области на севере Украины.