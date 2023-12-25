Проект “Кино Mail.ru” назвал “Слово пацана. Кровь на асфальте” лучшим сериалом 2023 года, передает ТАСС. Отмечается также, что лучшим фильмом 2023 года стал “Чебурашка”.

“Лучшим новым российским сериалом 2023, согласно зрительским рейтингам, является нашумевшая драма Жоры Крыжовникова “Слово пацана. Кровь на асфальте””, – говорится в сообщении пресс-службы “Кино Mail.ru”.

Второе место в рейтинге сериалов занял триллер “Фишер”. Следом за ним расположился проект “Шаляпин”.

Также названы лучшие западные сериалы, среди которых первую позицию занял постапокалиптический проект “Укрытие”. В тройку лучших также вошли “Захваченный рейс” и Терапия”.

В ТОП-5 российских фильмов, кроме “Чебурашки”, вошли картины “Кентавр”, “Праведник”, “Вызов”, который снимался в космосе, и “Снегирь”. Зарубежная тройка выглядит следующим образом – на первом месте “Стражи Галактики-3”, далее боевик “Джон Уик-4” и “Жанна Дюбари”, где Джонни Депп блестяще сыграл короля Людовика XV.