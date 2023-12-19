Детский труд на птицефабриках и скотобойнях США

На протяжении года журналисты NBC News занимались расследованием детского труда южноамериканских мигрантов в Штатах, подготовив документальный фильм «Дети бойни».

Согласно журналистскому расследованию, погибший 16-летний работник, который был засосан в оборудовании птицефабрики в Миссисипи, получил работу на предприятии, использовав личность 32-летнего американца. Эта новая информация объясняет, почему с такой легкостью дети-мигранты находят работу в опасной промышленной отрасли, а также выявляет проблемы, с которыми сталкиваются американские компании, когда пытаются оценить действительный возраст нанимаемых работников.

Дюван Перес, нанятый для чистки оборудования на предприятии Mar-Jac Poultry в г. Хаттисберг, поставляющем курицу таким сетям общепита, как Chick-fil-A, погиб 14 июля 2023 года. Через несколько часов после его страшной гибели у полиции и чиновников появились вопросы об истинном возрасте парня, и вскоре выяснилось, что ему только 16 лет.

В США несовершеннолетним запрещено работать на бойнях, которые считаются в американском Минтруде (OSHA) одними из самых опасных рабочих мест.

По данным OSHA, число работающих нелегально детей-мигрантов резко возросло во всех производственных отраслях Соединенных Штатов, почти удвоившись с 2019 года. По данным министерства, в настоящее время в 47 штатах ведется свыше 800 расследований по вопросам детского труда.

Во время расследования «Эн-би-си ньюс» представитель компании Mar-Jac подтвердил, что 16-летний Перес устроился на работу под личностью 32-летнего мужчины.

После просмотра фото 16-летнего погибшего подростка Ларри Стайн, юрист компании Mar-Jac, подтвердил, что Перес не похож на 32-летнего. «Но он вполне выглядит похожим на 18-летнего», – добавил Стайн, представляющий компанию из Джорджии с 1990-х.

Он сообщил, что вина в найме подростка лежит на кадровом агентстве, занимавшемся рекрутингом рабочих для предприятия Mar-Jac в Миссисипи.

На вопрос, были ли удивлены руководители предприятия, выяснив, что погибшему было только 16 лет, Ларри Стайн ответил: «Да, они были удивлены, могу вам это подтвердить. Они были удивлены и несколько напуганы».

Семья Дювана Переса (его фото ниже) проигнорировала просьбу NBC News прокомментировать использование погибшим личности взрослого гражданина США.

Кражи личностей американцев

Согласно отчетам полиции г. Хаттисберг, за последние три года американские граждане жаловались им не менее девяти раз, что их личные данные были украдены и использованы работниками-мигрантами птицефабрики Mar-Jac.

В 2021-м один мужчина сообщил полиции, что пытался обратиться за пособием по безработице по месту проживания в штате Флорида, но ему сказали, что его личность используется работником птицефабрики в Миссисипи. В полицейском отчете цитируется сообщение заявителя: «Я позвонил в отдел кадров Mar-Jac, чтобы уведомить их, но сотрудник кадров заявил мне, что без запроса полиции помочь ничем не может».

В 2022 году другая американка связалась с полицией Хаттисберга и сообщила, что не может получить пособие по уходу за ребенком в Техасе, поскольку она, как оказалось, трудится в Mar-Jac. «Она заявила, что никогда не проживала за границами штата Техас», – говорится в полицейском отчете. «По словам женщины, она пыталась обратиться в отдел кадров птицефабрики, но ей сообщили, что никакой информации не предоставят без запроса из полиции».

Юрист компании Mar-Jac заявил, что все ее подразделения выполняют проверку персонала перед наймом и ранее не предполагали, что нанимают на работу кого-либо младше 18 лет. По словам Ларри Стайна, его компания ограничена в том, насколько тщательно может проверять данные по сотрудникам, если они выходят за рамки правительственной системы E-Verify. «В плане уточнения данных мы ограничены правилами системы. Нам дают только часть данных».

Чиновники OSHA утверждают, что компании должны самостоятельно проявлять должную осмотрительность при найме работников и определять, действительно ли соискатели вакансий имеют достаточный возраст.

После трагической смерти Дювана Переса федеральное министерство начало расследование того, как птицефабрика могла нанять подростка. Также продолжается отдельное расследование самого несчастного случая.

В сентябре 2023-го OSHA обратилось к работникам предприятий Mar-Jac в пресс-релизе с просьбой связаться с федералами и обсудить обстоятельства смерти Переса, отметив, что федеральные нормы США защищает права работников на участие в расследованиях Минтруда.

По словам представителя американского Министерства внутренней безопасности (DHS), оно полностью поддерживает расследование OSHA. Юрист Стайн заявил на это: «администрации Mar-Jac ничего не известно о каком-либо участии DHS».

В электронном письме Стайн сообщил NBC News: «специалисты Mar-Jac тщательно расследовали происшествие и не обнаружили никаких ошибок, допущенных сотрудниками внутренней службы безопасности или отдела кадров. Компания извлекла много уроков из случившейся трагедии и предприняла решительные шаги, чтобы предотвратить повторение подобной аварии или найма несовершеннолетних».

Если следователи OSHA смогут установить, что компания Mar-Jac нарушила законы о детском труде, максимальный штраф за каждого незаконно нанятого несовершеннолетнего составит $15 138 (почти 1,4 млн. руб.).

На вопрос, влияют ли потенциальные штрафы на то, как его компания ведет бизнес, Ларри Стайн ответил: «Я думаю, что огласка чего-то подобного многократно хуже, чем штраф. Никто не хочет, чтобы его считали нанимателем детей».

Массовый поток юных гватемальцев

За 2023 год почти все выявленные эпизоды детского труда на мясоперерабатывающих предприятиях США были связаны с несовершеннолетними мигрантами из Гватемалы.

За последние два года в Штаты приехало свыше 250 000 детей-латиноамериканцев без сопровождения взрослых. Почти половина этих несовершеннолетних – уроженцы Гватемалы.

Многие из этих детей родом из сельских населенных пунктов, где проживают коренные народы. В этих местах контрабандисты людей, известные как «койоты», зачастую являются членами сообществ, говорят эксперты, и семьям приходится выплачивать этим койотам тысячи долларов, чтобы их дети могли добраться до США.

Часть этих юных мигрантов смогли трудоустроиться на бойни по всей территории Соединенных Штатов. Некоторые из них выглядят молодо, но им действительно больше 18 лет. В тоже время другие работники-мигранты, запечатленные на фотографиях, сделанных следователями Минтруда, явно дети.

Дюван Перес был родом из небольшой горной деревни Уиспаче на западе Гватемалы, неподалеку от мексиканской границы.

Данные, полученные NBC News от Минобразования Гватемалы, показывают, что за последние 15 лет в стране закрылось более 1500 школ. Чиновники гватемальского Минобразования отказались объяснить, почему происходит закрытие школ, но один чиновник анонимно сообщил, что школ становится меньше отчасти потому, что дети Гватемалы массово перебираются в Штаты.

Реакция Минтруда США

Впервые сведения о детском труде на опасных производствах Штатов появилась в конце осени 2022-го, когда в OSHA объявили об обнаружении более 30 детей, незаконно работающих в ночную смену на уборке крупнейших скотобоен в Америке через компанию Packers Sanitation Services Inc (PSSI).

В конечном итоге следователи OSHA выявили 102 несовершеннолетних, трудившихся от имени PSSI на 13 бойнях в восьми американских штатах.

Компания PSSI заплатила штраф в размере $1,5 миллионов и согласилась на мониторинг третьей стороной. Ее руководители утверждают, что не нанимали детей преднамеренно. В компании отметили, что единственный способ трудоустройства к ним несовершеннолетних – использование украденных или поддельных документов для получения работы.

Руководители PSSI также отметили, что они твердо привержены политике абсолютной нетерпимости к найму несовершеннолетних и что за последний год компания «внедрила усовершенствованные процессы и технологии проверки» наемных работников.

На фоне скандала вокруг PSSI, как стало известно журналистам, несколько других мясоперерабатывающих компаний Америки – Hearthside Food Solutions, Tyson Foods, Gerber’s Poultry и Perdue Farms – также оказались под пристальным вниманием следователей Минтруда. Представители каждой из этих компаний заявили, что сотрудничают с OSHA и не стремятся намеренно брать на работу лиц младше 18 лет.

Чего федеральные следователи не могут сделать, так это вернуть месяцы и годы, потраченные несовершеннолетними мигрантами на тяжелую работу в Штатах.

Пастор Джоэл Тучес из г. Додж-Сити (Канзас) заявил, что у детей-латиноамериканцев, с которыми он познакомился во время своего служения и которые работали на уборке мясокомбинатов Канзаса, украли детство. «Им нужно вести себя как взрослым. Они должны действовать как взрослые. А если ошибутся, то спрос с них будут как со взрослых».