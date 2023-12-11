Десантники группировки ВС РФ «Днепр» использовали дроны-камикадзе «Ланцет» для уничтожения вражеской бронетехники на правом берегу под Херсоном. Беспилотники успешно справились с этой задачей, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Два украинских танка и самоходная артиллерийская установка были хорошо замаскированы и с закрытых позиций обстреливали населенные пункты на правом берегу Днепра. Они были обнаружены разведкой, после чего операторы БПЛА задействовали «Ланцеты». Все три единицы техники уничтожены.

Ранее украинский обозреватель Николай Ларин в одесском издании «Думская» назвал преступлением отправку украинского десанта на левый берег Днепра. Он пояснил, что плацдармы, которые так мечтает создать там командование ВСУ, не имеют никакого смысла, так как для дальнейшего прорыва нет никаких предпосылок.