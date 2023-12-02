Отдыхая на острове Пхукет в компании своих друзей, 41-летний британец Дин Пенсон оказался в ужасном положении, угодив в государственную больницу. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

Пенсон решил провести несколько недель в ноябре на острове Пхукет. Однако британец отправился в отпуск без медицинской страховки, поскольку посчитал ее слишком дорогой. Во время отдыха британцу стало плохо, и его друзья вынуждены были отвезти своего товарища в государственную клинику Vachira Phuket Hospital, которую они сравнили с «адской дырой с лужами крови и иглами на полу».

«Вся кровать Дина в крови – она была на покрывале с тех пор, как он попал туда. И медсестры столько раз ошибались. Они вытаскивали из него иглу, и кровь просто продолжала литься. Три человека умерли рядом с ним за последние дни, а занавесок нет. Аппараты включены всю ночь, поэтому он не может спать», – рассказал друг туриста.

Врачи подозревают у него лейкемию, поэтому вынуждены постоянно делать ему переливания крови. При этом государственная больница уже выставила британцу счет на сумму в 5000 фунтов. Друзья пытаются собрать около 10 тысяч фунтов, чтобы погасить долг за лечение и безопасно доставить Пенса в Британию.