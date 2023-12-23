Украинские военнослужащие нанесли удар по позициям своих сослуживцев фосфорными боеприпасами. Соответствующие видеокадры, снятые разведывательным беспилотником, были опубликованы в Телеграм-канале российского отряда «Варвар», входящего в структуру спецназа «Ахмат».

«Уникальные кадры! Поражает неосведомлённость командования ВС Украины, отработали фосфором по своим же позициям. Кто же всё-таки сидит в штабе у ВС Украины?», – написал автор поста.

Напомним, что фосфорные боеприпасы представляют собой один из типов зажигательных боеприпасов, главным компонентом которых является белый фосфор. Данный тип зажигательного вещества самовоспламеняется под воздействием кислорода, который содержится в воздухе.

Во время горения фосфорные боеприпасы выделяют едкий белый дым, который может вызывать серьезные ожоги. Применение подобного типа боеприпасов в отношении военных целей на территории или в окрестностях населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией 2006 года.