Украинский танкист опубликовал в Сети короткий видеоролик, в котором показал последствия попадания в танк Т-72АМТ ВСУ нескольких российских осколочно-фугасных снарядов.

На опубликованных кадрах можно увидеть последствия попадания одного из российских снарядов в башню украинского танка. В результате разрыва осколочно-фугасного снаряда была уничтожена динамическая защита танка. По словам экспертов, на танке была установлена советская динамическая защита «Контакт-5», а не современная украинская броня «Нож».

Другой российский снаряд привел к повреждению одной из гусениц танка Т-72АМТ ВС Украины. Во время движения назад поврежденная гусеница осталась на земле, обездвижив бронемашину. Повреждения получил также основной прицел наводчика-оператора. При этом достоверно неизвестно уцелел ли разработанный еще во времена СССР комбинированный прицел для ночного времени 1К13-49.