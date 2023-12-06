Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что если Конгресс не поддержит решение о выделении средств на помощь Украине, это будет «абсолютное сумасшествие». Он добавил, что подобные действия законодателей неправильные и противоречат интересам Вашингтона, цитирует РИА Новости сообщение пресс-пула Белого дома.

О важности обсуждения помощи Киеву высказались и другие политики США. Так, глава Минфина Дженет Йеллен заявила, что именно Вашингтон будет отвечать за поражение Украины, если Конгресс «завалит» решение о выделении 60 млрд долларов на нужды ВСУ.

Также сенатор-республиканец Мерфи высказался в том духе, что речь идет не только об отправке новой помощи, но и о том, будет Киев украинским городом или перейдет под контроль России.

По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, если Сенат не одобрит выделение средств, он «откроет ящик Пандоры».