Американский Конгресс, который сейчас обсуждает, выделять или нет средства на помощь Украине, фактически принимают решение, останется ли Киев украинской столицей или станет российским городом. Такое заявление сделал сенатор Крис Мерфи, представляющий штат Коннектикут, передает РИА Новости.

Демократ напомнил, что администрация президента США запросила 106 миллиардов долларов, из которых 14 млрд планируется отправить на помощь Израилю, а 32 млрд – на иные нужды внешней политики. Самая крупная сумма – 60 миллиардов долларов, предназначается для Киева.

Однако в Конгрессе не согласны с такими тратами и намереваются увязать помощь Украине с расходами на охрану государственной границы США с Мексикой.

Сенатор заявил, что представители Республиканской партии не понимают всей серьезности сложившейся ситуации. Он отметил, что они решают вопрос не просто выделения финансовой помощи, а обсуждают, останется ли Украина независимым государством или же в течение максимум года станет частью России.