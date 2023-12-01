Правительство Российской Федерации обязало отечественных производителей автомобилей с 1-го декабря 2023 года устанавливать на все выпускаемые модели антиблокировочную систему тормозов, а начиная с 1-го февраля 2024 года – систему ЭРА ГЛОНАСС. Автомобильный эксперт Сергей Власов в беседе с «Вечерне Москвой» рассказал об опциях, которые могут спасти жизнь водителю и пассажирам при дорожно-транспортном происшествии.

«Рекомендую снабдить авто всеми видами подушек безопасности – фронтальными, боковыми, коленными и иными. Ведь, помимо фронтальных столкновений, при ДТП нередки случаи боковых ударов. При наличии всех вариантов защиты ваше столкновение будет намного мягче, чем при отсутствии одного из этих элементов», – заявил эксперт.

По его словам, еще одной полезной опцией, способной предотвратить аварию на скользком покрытии, является антиблокировочная система тормозов (ABS). Автомобиль без системы ABS может при экстренном торможении заблокировать передние колеса, что не позволит водителю уйти от столкновения.