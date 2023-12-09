С наступлением зимы многие дилеры, занимающиеся продажами авто из Китая, предлагают безусловные скидки при покупке машин, а ряд китайских производителей и вовсе снизил цены на свою продукцию. При этом снижение стоимости новых иномарок зафиксировано впервые за последние полтора года. Однако автоэксперты отмечают, что снижение цен – это не тенденция рынка, а ситуативная необходимость.

Концерн Chery скорректировал прайс в сторону понижения сразу по нескольким своим моделям еще в конце осени. Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro подешевел на 80-130 тысяч рублей в зависимости от комплектации, а флагманский седан Chery Arrizo 8 теперь можно приобрести на 150 тысяч дешевле. Китайский седан Omoda S5 потерял в цене от 70 до 80 тысяч рублей.

При этом другие китайские бренды решили не менять прайсы, а предлагают покупателям прямые скидки. Например, популярные кроссоверы Haval Jolion и Haval M6 продаются с дисконтом в 100 тысяч рублей, а внедорожник Haval Dargo продается со скидкой сразу в 200 тысяч.

Тем не менее, базовые факторы, которые напрямую влияют на формирование стоимости авто, остаются неблагоприятными. Высокие затраты на логистику, низкий курс рубля и возросшие в августе утилизационные сборы будут негативно влиять на стоимость новых авто на российском рынке в 2024 году.