С наступлением первых морозов многие российские автолюбители столкнулись с проблемами эксплуатации авто в сильные холода. Директор SGmaster Иван Криволуцкий из Сибири напомнил о трех простых правилах эксплуатации автомобиля в условиях сильного мороза. Рекомендации автоэксперта приводит портал NGS24.RU.

Сибирский эксперт рекомендует не забывать вовремя заправлять автомобиль с наступлением сильных холодов, чтобы всегда было достаточно топлива для прогрева машины перед движением.

«Есть такие автолюбители, которые экономят на прогревах, но потом, когда машина при экстремальном запуске в мороз не заводится, приходится тратить еще больше денег на отогрев авто, эвакуатор и ремонт – может выдавить сальники. В итоге люди могут потратить на ремонт машины больше, чем они за зиму на бензин потратят», – отметил Криволуцкий.

Вторая рекомендация автоэксперта – регулярно ездить на автомобиле в мороз. По его словам, если машину в сильный мороз прогреть на месте и заглушить двигатель, то выхлопная труба может быть заблокирована превратившимся в лед конденсатом.