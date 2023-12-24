Заместитель главного редактора автомобильного журнала «За рулем» Никита Гудков в ходе своего интервью для издания «Вечерняя Москва» напомнил автомобилистам основные правила, продлевающие жизнь силового агрегата зимой.

В первую очередь необходимо убедиться, что в двигателе используется качественное моторное масло, рассчитанное на эксплуатацию при низких температурах. Поскольку при отрицательных температурах неправильно подобранное моторное масло будет слишком вязким и выходить на рабочую температуру гораздо позже охлаждающей жидкости.

«Учтите, что зимой зазоры в моторе автомобиля увеличиваются, что также влияет на работу двигателя. Избегайте коротких поездок. Из-за того, что двигатель не полностью прогревается зимой, в картере может образоваться вода, которая попадает в моторное масло и существенно ухудшает его смазывающие свойства», – напомнил автоэксперт.

По словам Гудкова, также стоит проверить состояние резиновых деталей двигателя, поскольку на морозе они могут потрескаться. В первую очередь стоит обратить внимание на патрубки, уплотнительные кольца, подушки двигателя и коробки, а также сальники редуктора.