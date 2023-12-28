Очередной пакет военной помощи Украине от США – это кровавый новогодний подарок, который подтверждает верность Вашингтона концепции «воевать до последнего украинца», заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

В США все давно понимают, что отправка таких пакетов и финансирование Украины совершенно бесполезны, они не приносят тех результатов, на которые рассчитывают и Киев, и Запад, но все же продолжают оказывать военную помощь.

«Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны “до последнего украинца”. Правда, уже с небольшим дополнением — “сколько хватит денег”», — цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему западная техника не показывает желаемых результатов. Она не имеет дополнительной динамической защиты, что делает ее крайне уязвимой.