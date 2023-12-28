Самым защищенным из используемых российскими ВС танков является Т-90М «Прорыв», заявил военный аналитик, директор музея ПВО Юрий Кнутов в интервью «Ленте.ру».

Этот танк максимально широко используется в зоне специальной военной операции и оснащен всеми современными видами защиты. Кроме того, практически вся применяемая в СВО техника получает динамическую броню, разнообразные экраны и козырьки, которые делают ее гораздо менее уязвимой.

Западные бронетранспортеры, танки и БМП, имеющиеся в распоряжении ВСУ, такой дополнительной защитой не оснащаются, из-за чего она не демонстрирует тех результатов, на которые так надеялся Киев.

Кнутов отметил также, что украинская армия не заносит в потери танки и другую технику, которая получает лишь незначительные повреждения. Если же боевые машины требуют сложного ремонта, в статистике пишется, что достаточно сделать простые ремонтные работы.

Кроме того, сложным ремонтом по-украински называется отправка танков на переплавку на заводы.

С начала СВО российские ВС уничтожили более 14 тысяч вражеских танков, в том числе и западного производства, а также 1,1 тысячи реактивных систем залпового огня.