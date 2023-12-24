Известная блогер и ведущая Анастасия Ивлеева, являющаяся организатором скандальной «голой» вечеринки в Москве рассказала, что мероприятие было проведено в рамках фотосъемок для Playboy. Гостям были разосланы рекомендации по дресс-коду, но костюмы они выбирали самостоятельно. Блогер заявила, что вырученные от мероприятия деньги будут направлены на благотворительность.

Ивлеева опубликовала видеообращение, касающееся вечеринки Almost Naked, прошедшей в Москве в клубе «Мутабор». Блогер заявила, что данное мероприятие являлось частью презентации неопубликованных съемок, сделанных для журнала Playboy, ушедшего из России в 2022 году.

По словам Ивлеевой, первый день вечеринки был закрыт для широкой публики. Именно тогда собрались звезды российского шоу-бизнеса. Во второй день на вечеринку пришло 1.5 тысячи людей по приобретенным билетам. Им организаторы разослали рекомендации по дресс-коду, но их каждый посетитель интерпретировал по-своему.

Что касается рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), явившегося на мероприятие в одном носке на интимном месте, то Ивлеева сделала акцент на его импульсивности как в творчестве, так и поступках. По ее словам, музыкант был предупрежден о недопустимости появления даже на закрытом мероприятии в таком виде, но он взял ответственность за свой «костюм» полностью за себя.

Кроме того Ивлеева признала, что снимать видео на этой вечеринке было совершенно неуместно. Поэтому она извинилась перед общественностью.