Известная блогер и ведущая Анастасия Ивлеева, являющаяся организатором скандальной «голой» вечеринки в Москве рассказала, что мероприятие было проведено в рамках фотосъемок для Playboy. Гостям были разосланы рекомендации по дресс-коду, но костюмы они выбирали самостоятельно. Блогер заявила, что вырученные от мероприятия деньги будут направлены на благотворительность.
Ивлеева опубликовала видеообращение, касающееся вечеринки Almost Naked, прошедшей в Москве в клубе «Мутабор». Блогер заявила, что данное мероприятие являлось частью презентации неопубликованных съемок, сделанных для журнала Playboy, ушедшего из России в 2022 году.
По словам Ивлеевой, первый день вечеринки был закрыт для широкой публики. Именно тогда собрались звезды российского шоу-бизнеса. Во второй день на вечеринку пришло 1.5 тысячи людей по приобретенным билетам. Им организаторы разослали рекомендации по дресс-коду, но их каждый посетитель интерпретировал по-своему.
Что касается рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), явившегося на мероприятие в одном носке на интимном месте, то Ивлеева сделала акцент на его импульсивности как в творчестве, так и поступках. По ее словам, музыкант был предупрежден о недопустимости появления даже на закрытом мероприятии в таком виде, но он взял ответственность за свой «костюм» полностью за себя.
Кроме того Ивлеева признала, что снимать видео на этой вечеринке было совершенно неуместно. Поэтому она извинилась перед общественностью.
«Я за это приношу извинения перед всеми — перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ», – заявила блогер.