1xPet: как подобрать питание для собаки с чувствительным пищеварением?

У собак, как и у людей, может быть чувствительное пищеварение. Если у питомца ухудшился аппетит, появилась тошнота после еды и проблемы со стулом, пора обратиться к ветеринару и пересмотреть рацион питания. В статье расскажем, что вызывает у собак повышенную чувствительность к еде, и как в таком случае правильно подобрать корм.

Причины чувствительного пищеварения у собак

Чувствительность к пище у собаки возникает по разным причинам. Это может быть аллергия на определенные компоненты корма, патология щитовидной железы или даже возрастные изменения. Некоторые породы предрасположены к проблемам с пищеварением из-за генетических особенностей. Стресс или длительное применение антибиотиков также могут нарушить нормальную микрофлору кишечника. Но самой распространенной причиной проблем с пищеварением остается несбалансированное питание.

Пищеварительная система собаки способна легко перерабатывать животные белки и жиры. А вот употребление продуктов с большим содержанием растительных белков часто приводит к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.

Правила кормления

Если собака отказывается есть, заставлять ее категорически нельзя. Отведите питомца к ветеринару, который поможет справиться с отсутствием аппетита при помощи лекарств. После того как у животного появляется интерес к еде, врачи обычно рекомендуют переходить на специальные корма для собак с чувствительным пищеварением.

В первую очередь необходимо наладить график кормления. Для снижения нагрузки на желудок следует кормить собаку небольшими порциями, но чаще, чем обычно (не менее 3-4 раз в день). Важно, чтобы у питомца всегда был доступ к свежей питьевой воде.

Менять корм или корректировать рацион нужно постепенно. На 3-4 день соотношение текущего и нового питания должно быть 50 на 50. Резкая смена питания может вызвать стресс и негативные реакции организма.

Как правильно выбрать подходящий корм?

Избегайте красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса

Искусственные добавки включают в корм, чтобы замаскировать его недостатки и повысить привлекательность для животного. Однако для питомцев с чувствительной пищеварительной системой ароматизаторы и усилители вкуса могут стать серьезными раздражителями.

Выбирайте корм с гипоаллергенным составом

Предпочтение стоит отдавать кормам с легкоусвояемыми и гипоаллергенными источниками белка, такими как индейка, кролик, ягненок, утка. Такое питание поможет снизить риск расстройства желудка и аллергических реакций. Например, в линейке бренда 1xPet специально для собак, склонных к проблемам с пищеварением, есть сухой корм с уткой, ягненком и тунцом.

Следите за источниками жиров в составе

Избегайте кормов, в состав которых входит говяжий жир, поскольку он обладает низкой питательной ценностью. Его добавляют исключительно для вкуса. Также следите, чтобы в составе корма были перечислены конкретные источники жира. Общее название «животный жир»‎ ни о чем не говорит. Важно, чтобы в корме были омега-масла, которые снижают внутренние воспаления и сохраняют нормальную работу пищеварительной системы. Поэтому в корме 1xPet с лососем и рисом поддерживается баланс жирных кислот омега-6 и омега-3.

Не забывайте про витаминно-минеральный состав

Некоторые витамины, такие как витамин С и витамин Е, а также минералы, в том числе цинк и селен, играют важную роль в укреплении иммунной системы питомца. Наличие таких элементов в составе корма предотвращает развитие инфекций и заболеваний у собак с чувствительным пищеварением. Поэтому все корма для собак 1xPet содержат витамины А, D, Е, фолиевую кислоту, кальций, биотин, железо, медь, цинк и другие полезные макро- и микроэлементы.

Подытожим

Симптомами чувствительного пищеварения могут быть рвота, отсутствие аппетита, потеря веса, пониженная активность и проблемы со стулом. В этом случае нужно обязательно обратиться к ветеринару за консультацией.

Проблемы с пищеварением возникают по самым разным причинам: от генетики до затяжного медикаментозного лечения. Но самая распространенная — несбалансированное питание.

Если у собаки чувствительное пищеварение, кормите ее небольшими порциями 3-4 раза в сутки.

Переводите питомца на новый корм постепенно. Каждые несколько дней увеличивайте процент диетического корма в суточном рационе собаки.

Проверяйте, чтобы в составе корма не было искусственных добавок. Чтобы вашему питомцу проблемы с пищеварением были не страшны, отдавайте предпочтение кормам с легкоусвояемым мясом индейки, кролика или ягненка, омега-маслами, витаминами и полезными макро- и микроэлементами.

Реклама: ООО «9 ПАНД», ИНН 3257073020/ ОГРН 1203200000740, LjN8KTwk6