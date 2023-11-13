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В зоне проведения специальной военной операции погиб Валентин Ушаков, работавший звукорежиссером в сериале «Реальные пацаны». Съемочная группа и актерский состав проекта посвятили финальный эпизод сериала своему погибшему на фронте коллеге.

Валентин отправился в зону проведения спецоперации в качестве добровольца. Родные и близкие пытались отговорить его от участия в боевых действиях, однако Валентин настоял на своем решении. Похороны 44-летнего героя прошли 12 ноября в селе Кужмара, которое расположено в Звениговском районе Республики Марий Эл.

Валентину оторвало ногу гранатой, сброшенной с беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины. Прибывшие на место санитары пытались организовать эвакуацию раненного Валентина с поля боя, однако в этот момент прилетел второй украинский дрон. В результате разрыва второй сброшенной гранаты на поле боя погибли санитары вместе с Валентином.

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