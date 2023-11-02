Актриса Мария Куликова, звезда популярного российского сериала «Склифосовский», снова вышла замуж и рассказала об этом своим поклонникам. После развода с коллегой Денисом Матросовым, с которым она прожила 13 лет в браке и у них есть общий сын Иван, Мария не ожидала, что сможет найти снова настоящую любовь.

Однако уже более девяти лет назад Куликова встретила мужчину, в которого влюбилась. Хотя актриса не раскрывает его личности, она признается, что для нее он не просто бойфренд, а муж. Свадьба прошла в тайне, и они по-прежнему предпочитают не афишировать свое счастье перед общественностью.

Мария Куликова поделилась своей радостью и благодарностью за более чем девятилетние отношения, которые остаются замечательными, и это позитивно влияет на ее взгляд на окружающий мир.