ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актриса Мария Куликова, звезда популярного российского сериала «Склифосовский», снова вышла замуж и рассказала об этом своим поклонникам. После развода с коллегой Денисом Матросовым, с которым она прожила 13 лет в браке и у них есть общий сын Иван, Мария не ожидала, что сможет найти снова настоящую любовь.

Однако уже более девяти лет назад Куликова встретила мужчину, в которого влюбилась. Хотя актриса не раскрывает его личности, она признается, что для нее он не просто бойфренд, а муж. Свадьба прошла в тайне, и они по-прежнему предпочитают не афишировать свое счастье перед общественностью.

Мария Куликова поделилась своей радостью и благодарностью за более чем девятилетние отношения, которые остаются замечательными, и это позитивно влияет на ее взгляд на окружающий мир.

Вам может понравиться

Российские FPV-дроны успешно поразили украинский танк Т-64БМ «Булат»

Операторы российских FPV-дронов успешно атаковали украинский танк Т-64М «Булат», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны страны. Военное ведомство уточнило, что боевая машина уничтожена в районе населенного пункта Спорное на

Российская модель из Омска Рослякова сыграла принцессу в американском фэнтези-фильме

Известная топ-модель из Омска Влада Рослякова исполнила роль принцессы Фионы в фэнтезийной короткометражке американского производства. Трейлер фильма американского режиссера Эмбер Грей был опубликован на его YouTube-канале. Российская модель написала на

В Малайзии девочка не может носить обувь из-за двух пальцев гигантских размеров на ноге

Двенадцатилетняя девочка из Малайзии не может носить обувь и нормально ходить из-за редкого заболевания – липоматозной макродистрофии. Об этом в своем материале сообщает британская газета Daily Mirror. Девочка родилась с