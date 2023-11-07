62-летний американский актер Майкл Джей Фокс, прославившийся участием в фильмах «Назад в будущее», рассказал о своей готовности уйти из жизни в любой момент. Но при этом он не хотел бы, чтобы это произошло слишком рано.

Актер 32 года борется с болезнью Паркинсона. Когда заболевание обострилось, ему пришлось пить лекарства, которые дают возможность ослабить паралич мышц лица, а также четко говорить.

С 2018 года актера преследует «цунами несчастий», связанное с болезнью. Так, сперва ему сделали операцию и удалили опухоль позвоночника. После этого были переломы обеих рук и плеча, падение, в результате которого артист раздробил себе щеку и глазничную кость. После перелома кисти врачи всерьез раздумывали об ампутации руки, так как начался сильный воспалительный процесс.

«Однажды у меня кончится бензин. Однажды я просто скажу: «Я сегодня никуда не пойду». Мне 62 года. Конечно, если бы я скончался завтра, это было бы преждевременно, но это не было бы чем-то неслыханным. И поэтому, нет, я этого не боюсь», — рассказал Майкл Джей Фокс.

Актер с 1991 по 1998 годы скрывал наличие у него заболевания. Однако потом он признал, что неизлечимо болен, а в 2000 году заявил о завершении актерской карьеры. Впрочем, актер продолжает сниматься в сериалах и фильмах, однако ему очень тяжело подолгу оставаться в кадре.