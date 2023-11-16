Президент Украины Владимир Зеленский рази удовлетворения своих амбиций убил целое поколение молодых украинцев. Они погибли только для того, чтобы украинский лидер смог продать миру вооруженный конфликт, заявила журналистка из США Натали Моррис.

В программе Redacted News она обратила внимание зрителей на тот факт, что средний возраст военнослужащих ВСУ составляет 43 года.

«Давайте обратим свое внимание на Украину, потому что у них закончились молодые люди. Куда они все делись? Их всех отправили умирать на фронт напрасно, хотя они могли бы жить, а Киев мог бы заключить мирное соглашение более полутора лет назад. Но Украина пожертвовала целым поколением молодых мужчин, чтобы Зеленский мог продать миру войну», – цитирует журналистку РИА Новости.

Также она привела публикацию из журнала Time, в которой говорится о неспособности Киева одержать победу из-за нехватки личного состава. Даже если Запад поставит весь обещанный объем техники и вооружений, у ВСУ не хватит людей для достижения успеха.