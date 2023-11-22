Российский лидер Владимир Путин улыбается и абсолютно непринужденно ведет себя на официальных переговорах и других мероприятиях. Это означает лишь одно – для Запада и Украины настают тяжелые времена, уверен журналист из Франции Галаге Фенвик.

Он отметил, что безмятежная улыбка Путина лишь подтверждает, что планы России продолжают успешно реализоваться, для Москвы все идет хорошо.

«Владимир Путин улыбается. Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, весёлый тон. Всё идёт своим чередом», – цитирует комментарий журналиста РИА Новости.

Также он отметил, что «звезды сошлись» для России, поэтому глава государства вполне может позволить себе спокойствие и улыбку.