В Петербурге пассажирка заявила в полицию на водителя такси из-за его взглядов на специальную военную операцию. Отмечается, что женщина воспользовалась услугами такси неделю назад. Ей было необходимо добраться в город от Московского вокзала. Во время поездки таксист и пассажирка затронули тему спецоперации на Украине. Однако взгляды мужчины петербурженке показались антироссийскими.

Женщина обратилась в полицию с заявлением на водителя такси. По ее мнению, таксист может представлять опасность, так как своими высказываниями он дискредитировал армию Вооруженных сил России.

По словам жительницы Петербурга, мужчина проявлял сочувствие украинским военнослужащим, осуждал действия ВС РФ, поэтому она предположила, что водитель может являться потенциальным террористом, так как позволял себе высказывания, недопустимые для гражданина Российской Федерации.

Отмечается, что женщина подала заявление о подозрительном таксисте не лично, а в электронной форме.