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Александра Айдынбекова из Ногинска регулярно доставляет гуманитарную помощь бойцам в зону проведения специальной военной операции. Иногда она приезжает даже на передовые позиции, причем полученное в одном из таких «путешествий» ранение не остановило многодетную мать. Она продолжает заниматься волонтерской деятельностью, передает РИА Новости.

В квартире в Ногинске Александра складирует все то, что нужно доставить в зону СВО. Она рассказала, что еще с 2014 года оказывала всевозможную помощь жителям ДНР и ЛНР и с тех пор жилье превратилось в складской комплекс.

«Спим между генераторами и тепловыми пушками. Все почти как у солдат», – говорит она.

Муж Александры находится в зоне СВО, он служит в одном из артиллерийских подразделений. Трое детей переживают за родителей, но при этом гордятся ними и воспринимают существующее положение как должное.

Бойцы называют Александру «Ягой». После комендантского часа она внезапно возникает на позициях, быстро перемещается из одного подразделения в другое. Чтобы обеспечивать свою безопасность и тех, кто находится рядом с ней, она прошла полный курс боевой и медицинской подготовки, поэтому отлично справляется с оружием.

Александра регулярно получает угрозы в социальных сетях. Один раз в ее квартиру чуть не ворвались двое неизвестных с пистолетом. Их не пустили соседи.

Волонтер сообщила, что никак не удается решить проблему с транспортом. Она уже пыталась обращаться в администрацию Ногинска за помощью, однако не получила там поддержки.

«Не так давно посчастливилось познакомиться с Марией — она водит, никогда не отказывает. Теперь работаем вместе. Нам бы “буханку” или пятидверную “Ниву”. Все нужное бойцам сейчас не помещается. Обращалась в администрацию города по поводу машины, но там отказали», – приводит слова Александры РИАН.

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