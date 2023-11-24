В главке Следственного комитета по Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о чрезвычайном происшествии в городе Антрацит. Там местный житель использовал взрывное устройство и подорвал автомобиль со своей женой и дочерью, передает “Московский комсомолец”

Женщина приехала домой к мужу, чтобы забрать свои вещи. Вместе с ней были отец и дочь. Между супругами возникла ссора, в результате которой муж бросил в автомобиль взрывное устройство.

Машина загорелась, девочка получила серьезные ожоги по всему телу. О состоянии тестя и супруги злоумышленника не сообщается.

Мужчину оперативно задержали правоохранители, в настоящий момент уголовное дело уже направлено в суд.

Фото – Главк Следственного комитета по ЛНР