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Олигарх Андрей Лобанов, разбогатевший на продаже игрушек для детей, назвал причиной своего разорения жену Алису. Именно она, по словам бизнесмена, превратила его из процветающего предпринимателя в бездомного и нищего.

В эфире программы Андрея Малахова Лобанов рассказал, что в 2014 году он познакомился с Алисой, а спустя некоторое время состоялась свадьба. Бизнесмен не жалел ничего для своей возлюбленной, покупал ей премиальные авто и дорогие квартиры в центре столицы, постоянно одаривал совсем недешевыми презентами.

Спустя пять лет в семейной жизни произошли перемены. По словам Лобанова, Алиса начала его травить, опаивать каким-то зельем, из-за чего бизнесмен оказался в больнице.

Лечился он сперва в Москве, а затем и в Штатах, состояние из-за этого таяло на глазах.

Жена Лобанова, Алиса, рассказала совершенно другую историю. По ее словам, она продолжает поддерживать страдающего от болезни супруга, 26 августа Андрей отмечал с ней день рождения.

А уже 15 сентября он внезапно исчез и до настоящего момента о его местонахождении никто ничего не знал.

По словам Алисы, Лобанов с 2010 года страдает от серьезного заболевания, ему сделали операцию по замене клапана сердца. Кроме того, предприниматель лечится в больницах Соединенных Штатов, Израиля и России, а жена его постоянно поддерживает и продолжает любить.

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