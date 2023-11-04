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Супруга известного российского музыканта и композитора Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова написала на своей страничке в соцсетях, что улетела из России. Артистка опубликовала фотографию с пляжа в Дубае. Свой снимок она подписала кратко: «Доброе утро».

На данный момент не известно, с кем Юлия отправилась отдыхать на курорт. Однако поклонники певицы предположили, что Проскурякова улетела в Дубай вместе с Николаевым и их дочерью Вероникой. Ранее певица рассказывала, что очень любит отдыхать с семьей в Арабских Эмиратах. Поэтому они стараются ежегодно прилететь в Дубай, с наступлением холодов в России.

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев перенес операцию на сердце. Композитор попал в больницу в начале осени. Он был госпитализирован в кардиологическую больницу имени Е. И. Чазова. После операции артист провел в медучреждении несколько недель. Стало известно, что Николаев в скором времени планирует вернуться на сцену.

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