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Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова в последнее время все чаще появляется на светских мероприятиях без мужа, а также активно строит свою собственную карьеру. Недавно она снялась в фильме «Слезы осушит ветер», в котором ее героиня разводится с успешным и известным мужем из-за его измены.

В фильме Юлия произносит фразу «Осталась без денег и дома», которая натолкнула поклонников на мысль о возможном разводе Проскуряковой с Николаевым. Надо отметить, что сами знаменитости ни о чем подобным не объявляли.

Скорее всего, все значительно проще – Игорь Николаев недавно оказался в больнице и пережил операцию на сердце. Поэтому он предпочитает пока не появляться на шумных мероприятиях. Многие поклонники уверены, что супруги развеют все слухи и опровергнут сплетни об их возможном разводе.

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