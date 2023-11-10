Представители группы Zero People Александр Заранкин и Александр Красовицкий принесли зрителям извинения за сорванное выступление и пообещали провести его повторно. Но когда и где это будет, пока не сообщается. Участники группы пообещали сообщить все подробности 10 ноября.

Концерт должен был пройти в ночном клубе «Космонавт» в Петербурге, однако за несколько минут до начала в помещение ворвались сотрудники Росгвардии. Причиной стали антироссийские заявления фронтмена Animal JazZ Александра Красовицкого, а также подозрение в мошенничестве.

Группа продавала билеты для VIP и «суперVIP», которые обходились дороже обычных – в 3 и 4,5 тысячи рублей соответственно. Но на деле владельцы этих билетов не получали абсолютно никаких привилегий. Также участники группы намеревались продавать книги со своими автографами и мерчей, чтобы заработать как можно больше.

«Росгвардия», прибывшая в клуб, провела беседу с Красовицким и Заранкиным, проверила документы у посетителей мероприятия, а также задержала женщину, пытавшуюся ударить сотрудника ОМОН.