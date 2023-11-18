ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября опубликовал фотографии украинских военнослужащих в лодке и заявил, что боевики находятся «на левом берегу Днепра». Таким образом он продолжил тему «создания плацдармов ВСУ», которую начал Генштаб.

Однако и фотографии, и заявления о каких-то плацдармах являются откровенной липой. На это обратил внимание даже американский телеканал CNN, заявивший, что никаких успехов у Киева на Херсонском направлении нет и быть не может.

Киев действительно пытается перебрасывать на левый берег своих боевиков. На днях ВСУ заявляли, что обустроили плацдарм у села Крынки, однако губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг эту информацию.

Он отметил, что боевики, высадившиеся у населенного пункта, фактически сами себя загнали в ловушку. Они попали там под ураганный огонь российской артиллерии и были полностью уничтожены.

ВСУ под управлением инструкторов НАТО намеревались уже 1 ноября взять под контроль Алешки, к 15 числу – Новую Каховку, а в декабре – Чаплинку и Геническ. Однако их отставание от графика сейчас слишком бросается в глаза как и отсутствие перспектив дальнейшего продвижения.

Вам может понравиться

Военкор Александр Сладков назвал города, которые станут целью нашего наступления

Потенциал ВСУ стремительно падает, в то время как наш потенциал растет, заявил военный корреспондент Александр Сладков. Он также отметил, что ВС РФ накапливают серьезные резервы для новой наступательной операции. В

Пленный военный ВСУ заявил, что Украина не включает раненых бойцов в списки на обмен

Пленный украинский военный Валерий Вавко рассказал, что получил ранение, из-за которого у него теперь парализована нижняя часть тела. Из-за этого его упрямо не вносят в списки на обмен. Боец сообщил,

Режиссер Никита Михалков высоко оценил творчество певца SHAMAN

На Санкт-Петербургском Форуме объединенных культур именитый режиссер Никита Михалков пообщался с журналистами и ответил на несколько вопросов. Один из них относился к творчеству исполнителя SHAMAN. «Прекрасный певец. Ничего не имею