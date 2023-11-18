Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября опубликовал фотографии украинских военнослужащих в лодке и заявил, что боевики находятся «на левом берегу Днепра». Таким образом он продолжил тему «создания плацдармов ВСУ», которую начал Генштаб.

Однако и фотографии, и заявления о каких-то плацдармах являются откровенной липой. На это обратил внимание даже американский телеканал CNN, заявивший, что никаких успехов у Киева на Херсонском направлении нет и быть не может.

Киев действительно пытается перебрасывать на левый берег своих боевиков. На днях ВСУ заявляли, что обустроили плацдарм у села Крынки, однако губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг эту информацию.

Он отметил, что боевики, высадившиеся у населенного пункта, фактически сами себя загнали в ловушку. Они попали там под ураганный огонь российской артиллерии и были полностью уничтожены.

ВСУ под управлением инструкторов НАТО намеревались уже 1 ноября взять под контроль Алешки, к 15 числу – Новую Каховку, а в декабре – Чаплинку и Геническ. Однако их отставание от графика сейчас слишком бросается в глаза как и отсутствие перспектив дальнейшего продвижения.