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Танки Abrams оказались совершенно бесполезными в противостоянии с Россией, так как Соединенные Штаты передали Киеву слишком мало этих боевых машин, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams – первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя мне сказать сложно. Их число очень мало», – приводит высказывание Зеленского агентство ТАСС.

Соединенные Штаты ранее заявляли, что партия из 31 танка, обещанная Киеву в январе 2023 года, передана в полном объеме.

С 4 июня ВСУ безуспешно пытаются прорвать линию обороны российских войск. Киев начал контрнаступление сразу на нескольких направления, но сумел добиться лишь мизерных успехов. Которые затем были нивелированы успешными действиями ВС РФ.

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