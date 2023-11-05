Политическое и военное руководство Украины «придумывает» новую стратегию противостояния с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он рассказал американскому телеканалу NBC News, что цель остается прежней – прорвать оборону ВС РФ и «начать быстрое продвижение вперед», передает портал Ura.ru.

После этого Зеленский завел традиционную шарманку о том, что Украина защищает не столько себя, сколько Европу и поэтому у нее есть только один вариант развития событий – «одержать победу» над Россией.

«Какая альтернатива? Ее нет, потому что дело не только в Украине, это вопрос безопасности и Европы. [Президент России Владимир] Путин пойдет дальше, нападет на страны НАТО (…) Они думали, что одолеют нас, но этого не произошло», – заявил главарь киевского режима.

Также он опроверг заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о «позиционном тупике» и в очередной раз повторил, что Киев на переговоры не пойдет и территории на отдаст.