Представители других государств вполне могут проводить переговоры с Россией о ситуации на Украине, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, советники президентов или спецслужбы целого ряда стран могут тайно общаться с РФ и искать решения конфликта.

Однако на него лично никто из представителей этих неназванных стран не выходил и никакого давления не оказывал.

«Я слышал много разных голосов и эмоций без какой-либо конкретики и предложений, много разных вещей. Но, что касается меня, на сегодняшний день у меня нет никаких связей с русскими», – заявил украинский лидер.

Ранее Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Однако препятствиями на пути к ним являются требования Киева, которые ярко демонстрирует полную оторванность от реальности, а также украинское законодательство, в которого по поручению Зеленского был внесен запрет на любые контакты с Россией.