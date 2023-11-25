Грузовые суда, которые транспортируют по Черному морю сельхозпродукцию, будут охраняться западными кораблями, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ряд стран готовы предоставить эти самые корабли.

На брифинге для журналистов, который Зеленский провел вместе с президентами Швейцарии и Латвии, а также с премьер-министром Литвы, он заявил, что Украина сумела восстановить работу зернового коридора, причем сделала это без участия России. Это, по мнению украинского лидера, одно из важнейших достижений за 2023 год.

Зеленский не стал уточнять, передадут ли западные страны корабли с экипажами или нет, однако отметил, что они будут обеспечивать безопасность грузовых судов, предотвращая возможные атаки на них.