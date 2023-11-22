В интервью американскому каналу Fox News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления не сумели добиться серьезных успехов. Также он отметил, что украинской армии слишком сложно оставаться сильной.

Журналист поинтересовался у Зеленского, не является признаком неудачного контрнаступления отсутствие продвижения ВСУ. Зеленский выразил согласие с ним.

«Это нехороший сигнал. Это правда. Но оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя», – высказался Зеленский.

Также он повторил уже стандартную для украинских политиков и военных фразу, что «это не кино», поэтому ждать от боевых действий «волшебства каждый день» невозможно.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что у Вашингтона нет оружия для Киева, которое могло бы стать «волшебной палочкой». Соединенные Штаты поставляют вооружение, технику и боеприпасы, но многое зависит от того, как ВСУ все это используют.