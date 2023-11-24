Новый комплексный план по мобилизации в Вооруженные силы Украины будет представлен населению уже на следующей неделе. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем очередном обращении.

Он отметил, что доклад по мобилизации 24 ноября был сделан главкомом ВСУ Валерием Залужным. Теперь остается представить комплексный план.

Зеленский также заявил, что такая задача уже поставлена не только Залужному, но и министру обороны Украины Рустему Умерову.

Напомним, Киев не прекращает мобилизацию с 24 февраля прошлого года. При этом используются весьма агрессивные меры – жителей просто хватают на улицах, в магазинах, на остановках общественного транспорта, и увозят в учебные центры. В подавляющем большинстве случаев военно-медицинская комиссия проводится формально, состояние здоровья новобранцев мало кого интересует.