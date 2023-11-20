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Пентагон намерен организовать «непрерывные поставки» вооружений и боеприпасов на Украину. Этот вопрос обсуждался на встрече президента страны Владимира Зеленского, а также главы Минобороны США Ллойда Остина и главкома Объединенных вооруженных силах НАТО в Европе Кристофера Каволи.

Военные чиновники США и Североатлантического альянса 20 ноября приехали в Киев, чтобы заверить Зеленского в продолжающейся поддержке. Главным вопросом было немедленное налаживание поставок всего необходимого для продолжения Украиной боевых действий.

Также одним из главных вопросов стало судоходство в акватории Черного моря, передает агентство ТАСС.

Ллойд Остин и Кристофер Каволи прибыли на Украину без предварительного уведомления, что становится традицией для западных чиновников.

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