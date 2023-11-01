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Слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о людях, разговаривающих на русском языке, являются фашистскими. С таким заявлением перед журналистами выступил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

Ранее Зурабишвили заявила во время интервью американской телекомпании CBS о том, что ее раздражает присутствие в ее стране «людей, разговаривающих на русском языке и считающих, что они находятся у себя дома».

Комментируя слова грузинского президента Мдинарадзе заявил: «Няня моих детей говорит по-русски. Она украинка, из Карпат. 10 лет она является членом нашей семьи и ее разговорным языком является русский, хотя за это время мы ее научили грузинскому. И сейчас выгнать нам ее из Грузии? … Что за фашистские оценки».

Напомним, что после февраля 2022 года некоторые оппозиционные грузинские политики, а также президент Грузии Зурабишвили выступали с инициативой о введении визового режима с Российской Федерацией.

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