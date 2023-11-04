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Военнослужащие украинской армии недовольны текущей обстановкой на фронте, поскольку они проигрывают в конфликте. При этом признание данного факта главкомом ВС Украины Валерием Залужным вызвало недовольство среди украинских бойцов. Об этом сообщает издание AFP.

«Я говорю это уже некоторое время. Шаг за шагом мы проигрываем», – заявил корреспонденту издания военнослужащий ВС Украины с позывным «Мудрый». По его словам, с каждым днем положение дел на фронте для украинских бойцов становится все более и более плачевным. При этом откровенное признание Валерия Залужного «о тупике на поле боя», сказанные им в интервью изданию The Economist, поражают своей откровенностью.

Издание приводит слова другого украинского бойца с позывным «Дэн», который заявил о нехватке вооружений и техники на фронте. Качество подготовки к боевым действиям мобилизованных украинских также оставляет желать лучшего, а на некоторых участках фронта ощущается острая нехватка артиллерии и боеприпасов к ней.

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