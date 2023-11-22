Зарубежные СМИ обратили внимание на видеозапись в социальных сетях, на которой российские военнослужащие наносят удары по противника из противотанковых ракетных комплексов «Корнет» с гражданских автовышек. Они прокомментировали эту оригинальную идею, передает «Военное обозрение».

Так, в издании EurAsian Times эксперты отметили, что этот способ дает возможность увеличить обзор и количество поражаемых «Корнетом» целей, а также повысить дальность действия ракет. Благодаря такому подходу российским войскам не нужно задействовать вертолеты Ка-52 для уничтожения одной или несколько единиц бронетехники. Их можно отправлять на более сложные участки фронта.

Также авторы отмечают, что сложные платформы дают возможность решать простые задачи и повышают эффективность действий армии. Но автовышки могут быть уязвимыми перед вражескими беспилотными аппаратами.